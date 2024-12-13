Самовирівнювальні суміші для підлоги: що варто знати перед початком робіт?

При підготовці підлоги до укладання фінішного покриття, важливим етапом є вирівнювання поверхні. Для цього використовуються самовирівнювальні суміші, серед яких одним з найкращих виборів є високоміцна суміш KREISEL 418. Вона дозволяє досягти ідеально рівної поверхні, готової для подальших оздоблювальних робіт. У цій статті ми розглянемо характеристики цієї суміші, а також надамо поради щодо її застосування.

Характеристики продукту

KREISEL 418 — це високоякісна самовирівнювальна суміш, призначена для застосування всередині приміщень. Вона має кілька важливих характеристик, що роблять її чудовим варіантом для вирівнювання підлоги:

Міцність: суміш має високу міцність на стиск — 30 МПа, що гарантує тривале використання без деформацій;

Товщина нанесення: готовий розчин можна наносити шаром від 2 до 50 мм, що дозволяє усунути значні нерівності поверхні;

Висока розтічність: рівномірно розподіляється по підлозі, що дозволяє створити гладку та рівну поверхню;

Вологостійкість: підходить для використання в умовах підвищеної вологості;

Підходить для теплої підлоги: можна використовувати в системах підлогового обігріву, що розширює спектр використання матеріалу;

Легкість у застосуванні: суміш швидко готується, утворюючи однорідну масу. Зручно наноситься як вручну, так і за допомогою машинного обладнання.

Що потрібно знати перед початком робіт?

Щоб досягти найкращих результатів при використанні самовирівнювальної суміші KREISEL 418, є кілька важливих аспектів, що необхідно врахувати перед початком робіт:

Температурні умови — роботи слід проводити при температурі повітря та основи від +5 °С до +30 °С. Це забезпечує правильне схвачування та твердіння суміші.

Технічний контроль — під час робіт важливо контролювати точність нанесення та рівність поверхні. Використання рівня та інструментів для розмітки допоможе уникнути помилок.

— під час робіт важливо контролювати точність нанесення та рівність поверхні. Використання рівня та інструментів для допоможе уникнути помилок. Шви та зазори — якщо на підлозі є деформаційні або розширювальні шви, необхідно забезпечити їхнє точне відтворення в шарі суміші. Це дозволить уникнути утворення тріщин у майбутньому.

та — якщо на підлозі є деформаційні або розширювальні шви, необхідно забезпечити їхнє точне відтворення в шарі суміші. Це дозволить уникнути утворення тріщин у майбутньому. Використання інструментів — для зручного та ефективного нанесення суміші важливо мати в наявності правильні інструменти: шаблони, терки і валики. Вони допоможуть досягти необхідної точності та якості покриття.

Застосування самовирівнювальної суміші

Перед нанесенням продукту необхідно ознайомитись із рекомендаціями щодо його використання:

Підготовка основи. Перед нанесенням суміші необхідно очистити поверхню від бруду, пилу, жирів та інших забруднень. Важливо, щоб поверхня була чистою, міцною і стабільною. У разі наявності тріщин чи інших дефектів, їх слід виправити до початку робіт Підготовка розчину. Для приготування розчину потрібно змішати 25 кг сухої суміші з 5,5 л чистої води. Важливо змішувати суміш за допомогою низькообертального міксера, щоб уникнути попадання повітря в розчин. Нанесення суміші. Має відбуватися рівномірно, починаючи від найдальших точок приміщення. Рекомендується працювати смугами шириною 30–40 см, розрівнюючи суміш сталевою теркою. Вилучення повітря. Для уникнення утворення повітряних бульбашок на поверхні, після нанесення продукт потрібно прокатати голчатим валиком.

Повний технічний опис та інструкцію з використання самовирівнювальної суміші можна знайти на офіційному сайті компанії.

Де можна купити?

Купити самовирівнювальні суміші та стяжки КРАЙЗЕЛЬ, зокрема KREISEL 418, можна через офіційних дистриб’юторів, що гарантовано забезпечують оригінальну продукцію високої якості. Інформацію про авторизовані точки продажу можна знайти на офіційному сайті компанії, де вказані адреси магазинів та складів («КОНТАКТИ» — «ДЕ КУПИТИ»), а також контакти регіональних представників, які допоможуть з вибором та оформленням замовлення.