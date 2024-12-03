Знайшли осіб, які знущалися над дикими тваринами на Тернопільщині

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як група осіб знущається над стадом диких кабанів. Невідомі посеред поля, керуючи сільгосптехнікою, наздоганяли тварин. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даним фактом працівники відділення поліції №2 (м. Зборів)відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 248 (незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів з використанням транспортних засобів) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що злочин трапився ще 20 жовтня на полях Зборівського району. З’ясували оперативники й кому належить техніка. Осіб, причетних до знущання над тваринами, встановлять працівники поліції, а після цього притягнуть їх до відповідальності.

За незаконне полювання порушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.