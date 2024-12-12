Хвилина мовчання на честь Тараса ДЕЙНЕКИ

32-річний воїн Тарас ДЕЙНЕКА, кулеметник стрілецького батальйону, віддав своє життя 15 серпня 2023 року під час артилерійського обстрілу в селі Першотравневе на Харківщині.

Свою мрію про військову службу він здійснив у березні 2021 року, вступивши до лав 44-ї артилерійської бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, мужньо обороняючи Запоріжжя, Донеччину та Харківщину.

Побратими згадують його як ініціативного та витривалого воїна, який до останнього подиху стояв на позиціях.

Після смерті батька він самовіддано піклувався про родину, багато працював, щоб забезпечити близьких.

За свій подвиг Тарас ДЕЙНЕКА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися мама і сестра Оксана, для яких він назавжди залишиться прикладом синівської любові та відданості Батьківщині.