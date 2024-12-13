На Тернопільщині вибухова хвиля вибила вікна на підприємстві, де працюють люди з порушенням зору. Це сталося через ракетну атаку сьогодні, 13 грудня.

Про це розповів Суспільному головний інженер підприємства Євген Єжак.

Вікна ремонтують своїми силами, сказав працівник Богдан Котик:

“Зранку, коли був вибух, вікна повибивало. Щоби протягом не зруйнувало інших вікон, мусимо своїми силами щось ремонтувати. Це вже дев’яте вікно робимо, залишилося тільки одне. В нас ті вікна були не нові”.

Працівник Сергій Юрійчук повідомив, що пошкодило десяток вікон. “Біля десяти вікон пошкодило. Ми з колегою заміняємо їх. В інших будівлях пластикові вікна, то вони ліпше тримаються. А в нас на підприємстві старі, ще, напевно, не були добре закріплені, тому хвилею їх вибило. На самому підприємстві працюють незрячі і слабозорі люди. Колись тут робили дротики, тепер робимо картонні коробки для взуття, для піц і тому подібного”, — розповів Сергій Юрійчук. Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, на Тернопільщині під час повітряної тривоги чули вибухи. Жертв немає. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.