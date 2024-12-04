3 грудня у Львові сталась подія, про яку не скажуть у всеукраїнських новинах. Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення в інтересах родини Стадників – скасувати п.17 положення про Пантеон героїв Тернополя. Про це повідомляє Вахтанг Кіпіані у мережі Фейсбук.

І це плювок у майже 240 родин воїнів Сил оборони України, які поховані на почесній дільниці Микулинецького цвинтаря. А тепер простими словами. У місті влада та родини загиблих ініціювали створення величного меморіалу, де знайшли вічний спочинок герої російсько-української війни. Був там днів десять тому. Це справді гарно зроблено. Козацькі хрести зі світлого природнього каменю, вічнозелений ялівець, прапори національні та підрозділів, рівна повага до всіх – від солдата до полковника. Дуже делікатно і сильно все зроблено. Всі навіки в одному строю. Але. Є три могили без хрестів. Одна з них – Віталія Стадника, матроса ВМС, до війни – прокурора. Його батьки (судді у минулому) спочатку погодились “бути як всі”, але потім вирішили, що вони трішечки не як всі. І що їм вдасться встановити не пам”ятник встановленого зразка, а великий з двометровою бронзовою фігурою. “Бо можуть собі дозволити”. Це майже дослівна цитата. Яку повторюють з болем мами і близькі інших вояків. Була спроба силою продавити встановлення з… тітушками. Активівсти, рідні загиблих і навіть вояки, які перебували у відпустці, мали чергувати на цвинтарі, щоб не дати цій родині порушити спільні домовленості і єдиний стрій хрестів. Тоді панство Стадників, юристи – нагадаю, пішли в суди. Одночасно відбувається п”ять(!) судів. Родини полеглих витрачають гроші і час на те, щоб відвоювати право своїх близьких на гідність. Щоб хоча б на кладовищі ніхто не мав ексклюзивної вищості над іншими. І от тепер рішення суду. У цьому, нині скасованому 17-му пункті міського положення написано дослівно таке – “Самостійне встановлення будь-яких інших намогильних споруд на території Пантеону героїв Тернополя заборонено”. І от колишнім суддям дуже важливо, щоб цієї норми не було. Бо вони не ніщеброди якісь, а солідні забезпечені люди і поставлять своєму синові фігуру в повний зріст. Ще й з автоматом. Зрештою – мають право. Буквально у п”яти метрах від пантеону є вільна ділянка землі. Там можна встановити і цю фігуру, і щось інше. Ні, вони не хочуть. Вони хочуть поламати спільне рішення, яке ухвалене в інтересах всіх загиблих. Історія не закінчена. Але вона показова. І знову – державі Україна це байдуже. Вона не зацікавлена захистити поле почесних поховань. Вона з висоти спостерігає за битвою між згорьованими батьками. Очевидно ж – якщо одні зможуть поставити пам”ятник не такий як у інших, то тоді кожен буде робити, що хоче. І тоді одним буде скромний хрест, іншим – “по багатому”. Бо можуть.

Нагадаємо, Пантеон Героїв у Тернополі почали зводити на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у серпні 2023 року. На це виділили 14 мільйонів гривень із міського бюджету. До цього проєкт тричі узгоджували на зборах із родичами загиблих військових. У розробці проєкту Пантеону Героїв у Тернополі на Микулинецькому кладовищі брала участь Дарця Веретюк. Пантеон Героїв розпочали встановлювати у серпні 2023 року Перші пам’ятники військовим у вигляді козацьких хрестів у Пантеоні встановили 9 вересня 2023 року.

З проєктом Пантеону Героїв, який затвердила Тернопільська міська рада, не погодилась родина загиблого Віталія Стадника. Вони почали встановлювати на могилі сина гранітні надгробні плити. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал просив “зупинити облаштування цього поховання, яке має входити у Пантеон Героїв та забрати встановлені плити”.

Згодом, а саме 24 жовтня 2023 року о 7 ранку, гранітні плити з могили Віталія Стадника демонтували, оскільки вони були встановлені без погодження із “Ритуальною службою”.