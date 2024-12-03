Директорку спецшколи на Тернопільщині, де розслідують насильство над дітьми, відсторонили від роботи

Окрім відсторонення директорки Новосільської спеціальної школи від виконання обов’язків, її притягнуть до дисциплінарної відповідальності

Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, передає “Еспресо.Захід“.

Болєщук підписав розпорядження про відсторонення Дарʼї Коменди з посади директорки Новосільської спеціальної школи.

“Це рішення базується на зверненнях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головного управління Нацполіції в Тернопільській області та рекомендаціях комісії Тернопільської облради з проведення службового розслідування за фактом виявлених порушень прав дітей-вихованців цієї школи, та рішення постійної комісії обласної ради з питань освіти”, — йдеться в його повідомленні.

“Тимчасове керівництво та колектив школи отримали доручення невідкладно усунути усі виявлені недоліки та в подальшому їх не допускати. Також звернувся до Тернопільської ОВА з пропозицією терміново виділити кошти на забезпечення базових потреб закладу та на проведення ремонту в корпусах пансіону й оновлення меблів, заміни сантехніки для покращення умов проживання дітей, закупівлі необхідних засобів для усунення сирості в укритті, ремонту даху”, — додав заступник голови облради.

Він додав, що вони ще чекають на результати всіх розслідувань, які зараз тривають у Новосільській спецшколі.