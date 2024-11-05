На Тернопільщині від отруєння грибами померли чоловік та малолітня дитина

Нагадаємо, що 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00.

Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де найменшу дівчинку 2021 року народження прооперували. Проте врятувати їй життя не вдалося.

Семеро неповнолітніх перебувають на лікуванні у Києві. Їхній стан стабільно важкий.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статті 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Триває слідство.