У Тернополі затримали водія під наркотою

Учора на вулиці 15 Квітня патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора.



Під час спілкування з 34-річним керманичем ми помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак водій відмовився поїхати в медичний заклад для проходження відповідного огляду.



Крім того, кілька місяців тому поліцейські вже складали на порушника протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. На жаль, водій до тепер не зробив належних висновків.



На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали:

постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, та відсторонили його від керування автомобілем.

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