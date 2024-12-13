00:24 | 14.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Тернополі затримали водія під наркотою

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Учора на вулиці 15 Квітня патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора.

Під час спілкування з 34-річним керманичем ми помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак водій відмовився поїхати в медичний заклад для проходження відповідного огляду.

Крім того, кілька місяців тому поліцейські вже складали на порушника протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. На жаль, водій до тепер не зробив належних висновків.

На громадянина патрульні склали адміністративні матеріали:
▪️ постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП;
▪️ протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, та відсторонили його від керування автомобілем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *