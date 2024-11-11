Представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини оголосили результати моніторингової перевірки у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради.

Під час візиту до закладу представники омбудсмена виявили відсутність належної організації освітнього процесу, а також факти психологічного й фізичного насильства щодо дітей.

Про це повідомила представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова під час брифінгу 11 листопада.

“Попри підпорядкування закладу департаменту освіти, освітній процес тут фактично не організований. Коли ми попросили документи щодо методології, їх надрукували лише через чотири години після запиту”, – зазначила Суслова.

Також представники омбудсмена виявили, що документи, які підтверджують інвалідність та особливі освітні потреби дітей, здебільшого протерміновані. Більшість із них були датовані 2019-2020 роками.

“Директор закладу в коментарях для ЗМІ заявила, що всі діти тут мають інвалідність, однак під час перевірки особових справ ми знайшли документальне підтвердження лише для однієї дитини.

За словами керівництва, таких дітей мало би бути 19 – це вказує на серйозну неорганізованість у веденні документації та управлінні навчальним процесом”, – говорить Суслова.

За її словами, заклад не має чіткого розуміння, які діти потребують спеціальної освітньої програми. Освітній процес не може бути ефективно організований, оскільки відсутній облік дітей і їхніх потреб.

“Уявіть собі: у закладі немає журналу, де фіксувалася б реєстрація дітей і їхня відвідуваність. Ніхто не знає, скільки дітей було вчора, є сьогодні чи буде завтра, що навіть унеможливлює планування харчування. Це – елементарні речі, які мали б бути налагоджені”, – зазначає Суслова.

За її словами, діти не мають щоденників, оскільки їх ними не забезпечили. Учні не знають розкладу уроків і не орієнтуються, який предмет буде наступним, – вчителі повідомляють їм це вже під час уроків.

“У закладі відсутні базові елементи освітнього процесу. Перевіривши зошити учнів у різних класах, ми побачили, що домашні завдання взагалі не задають, а спеціальна освітня програма, яка мала би відповідати особливим потребам дітей, також не впроваджена”, – говорить Суслова.

За її словами, деякі діти навчаються в цьому закладі вже 10 років, але досі не вміють читати, не знають літер і не можуть рахувати.

“Це проблема не дітей, а тих, хто викладає – без належної освітньої системи діти не навчаться ані читати, ані писати.

Крім того, у закладі відсутні важливі фахівці, як-от нейропсихолог, дефектолог, логопед. Замість цього є лише психолог, який відмовляється надавати документи, що підтверджують її роботу з дітьми, і заявила, що звільниться, якщо її змусять це зробити”, – розповіла Суслова.

За її словами, у Новосільській спеціальній школі Тернопільської обласної ради дітям заборонено плакати.

“Якщо дитина починає плакати, її можуть покарати. Це один із численних випадків психологічного насильства над вихованцями, де адміністрація не дозволяє дітям висловлювати свої емоції”, – розповіла Суслова.

Крім того, за її словами, дітей у спецшколі називають “скотами”, “інвалідами”, “неповносправними” та іншими принизливими епітетами, особливо якщо діти не погоджуються з адміністрацією.

“Під час моніторингового візиту ми зафіксували випадок фізичного насильства, коли викладач, незадоволений тим, що дитина не погодилася із завданням, схопив її за шию і почав трясти.

Діти розповідають, що до них часто застосовують фізичне насильство: їх б’ють, штовхають, дають ляпаси та навіть використовують сторонні предмети для покарання”, – розповіла Суслова.

За її словами, були зафіксовані й факти сексуального насильства між дітьми, про які керівництво знало, але не вжило заходів. Цю інформацію передали правоохоронним органам, за фактом розпочато кримінальне провадження та слідство.

“Проблема полягає не лише в насильстві між дітьми, але й у реакції керівництва: дитину, яка стала жертвою, принизили, штовхнули, змусили стати на коліна і вибачитися замість того, щоб надати будь-яку підтримку, зокрема психологічну.

Виникає питання: яка роль керівництва і закладу загалом, якщо вони не здатні захистити базові права дітей?” – каже Суслова.

Вона зазначає, також серед зафіксованих порушень – відсутність базових засобів гігієни.

“Напередодні перевірки дітям видали нові зубні щітки та пасти, але туалетного паперу так і не надали. У вбиральнях відсутній папір, мило та рушники.

Керівництво закладу пояснило, що “діти їдять туалетний папір і мило”, тому вирішили не забезпечувати їх цими засобами”, – розповіла Суслова.

За її словами, умови душових кімнат також не відповідають базовим вимогам. Кімнати з санвузлами не зачиняються зсередини, що призводить до випадків, коли хлопці можуть відчиняти двері дівчатам, і навпаки.

“Територія навчального закладу занедбана, там навіть розташоване кладовище, яке не огороджене і доступне для дітей. Воно перетворюється на фактично єдине місце для прогулянок. Діти розповідають, що майже не виходять на вулицю і тому не користуються єдиним наявним майданчиком“, – зазначила Суслова.



Правоохоронці вже розпочали розслідування фактів порушення прав дітей і насильства у Новосільській спецшколі на Тернопільщині.

За інф. Української Правди