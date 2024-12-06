Увага! На Тернопільщині зник 85-річний чоловік

Співробітники Гусятинського відділення поліції встановлюють місцеперебування Гриба Павла Дмитровича, 1939 року народження, мешканця міста Хоростків Чортківського району. Чоловік ще 4 грудня ввечері вийшов з дому і не повернувся.

Був одягнений у синій кашкет, камуфляжний бушлат та сірі спортивні штани. Ходить з дерев’яною палицею.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-613-87-47 або на спецлінію 102