17:29 | 6.12.2024
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Увага! На Тернопільщині зник 85-річний чоловік

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Співробітники Гусятинського відділення поліції встановлюють місцеперебування Гриба Павла Дмитровича, 1939 року народження, мешканця міста Хоростків Чортківського району. Чоловік ще 4 грудня ввечері вийшов з дому і не повернувся.

🔴Був одягнений у синій кашкет, камуфляжний бушлат та сірі спортивні штани. Ходить з дерев’яною палицею.

❗️❗️Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: 097-613-87-47 або на спецлінію 102❗️❗️

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