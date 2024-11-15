9 листопада в Італії у місті Реджо-нель-Емілія в галереї Galleria d’arte «San Francesco» відкрилася виставка художниці Олесі Гудими «Ангели без кордонів», яка присвячена українській культурі.

Галеристкою і кураторкою проекту є Giovanna Vezzosi, а арт- експертом та ведучою була відома у цьому місті професорка Mariagiuseppina Bo. Побачити творчість відомої художниці з України прийшло багато відвідувачів, мистецтвознавців, критиків та любителів мистецтва.

З Олесею Гудимою в галереї виступили оперна співачка з Харкова Світлана Мельник, яка виконала пісню «Два кольори», і Дзвенислава Гладун – науковий співробітник проекту «Тризуб», співавтор книги «Українці, які тікають від війни». Цю книгу видав Болонський університет, і картина Олесі Гудими «Українська душа» потрапила на обкладинку.