Поліція показала БПЛА, який влетів у тернопільську багатоповерхівку

У вівторок, 2 грудня, близько 01:00 ворожий дрон влучив у п’ятиповерхівку в одному з мікрорайонів Тернополя. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох жителів будинку.

На місці події спалахнула пожежа на п’ятому поверсі в одній із квартир. Зафіксовано пошкодження 20 квартир та 20 транспортних засобів. Також пошкоджено навчальний заклад поблизу.

На місці працюють всі екстрені служби. Поліцейські документують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.