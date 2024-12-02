13:37 | 2.12.2024
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Війна 

Поліція показала БПЛА, який влетів у тернопільську багатоповерхівку

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Один загиблий та троє поранених у Тернополі внаслідок атаки російських безпілотників: поліція фіксує наслідки воєнного злочину, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У вівторок, 2 грудня, близько 01:00 ворожий дрон влучив у п’ятиповерхівку в одному з мікрорайонів Тернополя. Внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік. До лікарні доправили його дружину та ще двох жителів будинку.

На місці події спалахнула пожежа на п’ятому поверсі в одній із квартир. Зафіксовано пошкодження 20 квартир та 20 транспортних засобів. Також пошкоджено навчальний заклад поблизу.

На місці працюють всі екстрені служби. Поліцейські документують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

 

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