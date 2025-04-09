«Обійми» України: у Збаражі з’явилась унікальна мапа з ляльками-мотанками

У Музеї російсько-української війни у Збаражі представили оригінальну мапу України, оздоблену традиційними ляльками-мотанками, кожна з яких символізує окрему область. повідомляють у міській раді. Ідея цього незвичного арт-об’єкта належить подружжю переселенців з Краматорська — Оксані та Олексі Муравльовим.

Пані Оксана — вчителька української мови, голова ГО «Український розмовний клуб “Файно”». Вона народилася в Алчевську на Луганщині, жила в Ясинуватій, а після початку війни у 2014 році змушена була покинути рідний дім і переїхати до Краматорська, а згодом — до Бережан. Там із 2022 року родина знайшла нову домівку.

Зі значним волонтерським досвідом, Оксана створила низку проєктів, покликаних об’єднати українців з різних регіонів. Зокрема, ідею створення мапи «Обійми» вона реалізувала разом із 58 майстринями з усієї України. Загалом було зібрано 160 ляльок-мотанок, 72 з яких увійшли до основної експозиції.

Цей мистецький витвір уже побував у багатьох населених пунктах і навіть потрапив до Книги рекордів України. За словами авторів, мапа має символічну мету — нагадати, що незалежно від регіону, українці прагнуть одного: любові, тепла, єдності та спільного мирного майбутнього.

Пані Оксана також активно популяризує українські традиції, історію та мову — ту основу, яка об’єднує націю.

Міський голова Збаража Роман Полікровський подякував родині Муравльових за їхню невтомну роботу й громадянську позицію, яка допомагає зміцнювати єдність країни, а також висловив вдячність працівникам музею за організацію важливих культурних заходів.