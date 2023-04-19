Тернополянин організував незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаного

Організував незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаного за 6 500 тис доларів США- підозрюють тернополянина

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю, що організував незаконне переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємець організував схему по незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих даних до інформаційної системи «Шлях» про військовозобов’язаних водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення. Правоохоронці задокументували отримання ним 6500 доларів США за цю послугу від чоловіка, який бажав у такий спосіб перетнути кордон, хоча насправді не займався перевезенням вантажів. Перевіряється причетність тернополянина до інших фактів незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

До суду скеровано клопотання про взяття підозрюваного під варту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Тернопільського РУП та СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління ДВБ НП України та співробітників військової контррозвідки СБУ України.

Довідково: Санкція інкримінованої статті передбачає покарання —позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поділіться:









