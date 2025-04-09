ДТП на Тернопільщині: хлопчик вибіг на дорогу і потрапив під авто

Шестирічного хлопчика, який отримав перелом ноги та інші тілесні ушкодження, екстрено доставили до лікарні бригадою швидкої допомоги після того, як він потрапив під колеса автомобіля.

Інцидент трапився 8 квітня близько 14:30 в одному з сіл Копичинецької міської громади, коли дитина вибігла на проїжджу частину і опинилася під колесами транспортного засобу.

За даними слідчо-оперативної групи Чортківського райуправління поліції, подію спричинив місцевий житель, що керував автомобілем марки Geely. Постраждалого негайно госпіталізували, а у водія зазяли зразки крові для визначення вмісту алкоголю. Наразі триває слідство відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.