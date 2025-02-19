Полонені з КНДР думали, що воюють проти військових Південної Кореї

Військових Північної Кореї, яких українські воїни захопили в полон у Курській області, переконували, що вони воюють проти солдатів Південної Кореї.

Про це вони сказали в інтерв’ю південнокорейській газеті Chosun.

26-річний Рі та 21-річний Бек заявили, що перед тим, як вирушити до Курської області, вони служили в армії десять і чотири роки відповідно.

За їхніми словами, північнокорейські агенти безпеки стежили за військами, які перекинули на Курщину, і поширювали чутки, що на них з України нападають південнокорейські війська.

«Вони [агенти служби безпеки] сказали нам, що всі оператори українських військових безпілотників насправді є південнокорейськими солдатами», — сказав Рі.

Журналіст, із яким він говорив, відзначає, що компресійну пов’язку, яку наклали на щелепу північнокорейського військового в перші дні полону, зняли, а на його підборідді виднівся шрам від вогнепального поранення.

Він розповів, що походить із Пхеньяна і є єдиною дитиною в сім’ї. Однак із рідними він не мав ніякого зв’язку за три місяці до від’їзду в росію. За його словами, він переймається, що його хворі батьки будуть змушені виїхати з Пхеньяна, якщо уряд КНДР дізнається, що їхній син потрапив у полон.

«У нашій армії потрапити в полон сприймається як зрада», — сказав він і додав, що хотів накласти на себе руки, якби мав із собою гранату.

Рі стверджує, що планує подати заяву на притулок у Південній Кореї.

Перші солдати КНДР у полоні

11 січня стало відомо, що українські бійці взяли в полон перших двох військових із Північної Кореї у Курській області росії. Ті зазнали поранень, але вижили. Їх доставили до Києва, де з ними поспілкувалися слідчі СБУ.

Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї. Вони обидва сказали, що їхали на навчання, а не на війну проти України.

Після цього Україна оголосила, що готова віддати Північній Кореї її солдатів , якщо країна допоможе організувати обмін на українських бійців, яких утримує росія. Також український посол стверджував, що Київ готовий співпрацювати щодо цього з Південною Кореєю.

Громадське