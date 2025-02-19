Полонені з КНДР думали, що воюють проти військових Південної Кореї
Військових Північної Кореї, яких українські воїни захопили в полон у Курській області, переконували, що вони воюють проти солдатів Південної Кореї.
Про це вони сказали в інтерв’ю південнокорейській газеті Chosun.
26-річний Рі та 21-річний Бек заявили, що перед тим, як вирушити до Курської області, вони служили в армії десять і чотири роки відповідно.
За їхніми словами, північнокорейські агенти безпеки стежили за військами, які перекинули на Курщину, і поширювали чутки, що на них з України нападають південнокорейські війська.
«Вони [агенти служби безпеки] сказали нам, що всі оператори українських військових безпілотників насправді є південнокорейськими солдатами», — сказав Рі.
Журналіст, із яким він говорив, відзначає, що компресійну пов’язку, яку наклали на щелепу північнокорейського військового в перші дні полону, зняли, а на його підборідді виднівся шрам від вогнепального поранення.
Він розповів, що походить із Пхеньяна і є єдиною дитиною в сім’ї. Однак із рідними він не мав ніякого зв’язку за три місяці до від’їзду в росію. За його словами, він переймається, що його хворі батьки будуть змушені виїхати з Пхеньяна, якщо уряд КНДР дізнається, що їхній син потрапив у полон.
«У нашій армії потрапити в полон сприймається як зрада», — сказав він і додав, що хотів накласти на себе руки, якби мав із собою гранату.
Рі стверджує, що планує подати заяву на притулок у Південній Кореї.
Перші солдати КНДР у полоні
11 січня стало відомо, що українські бійці взяли в полон перших двох військових із Північної Кореї у Курській області росії. Ті зазнали поранень, але вижили. Їх доставили до Києва, де з ними поспілкувалися слідчі СБУ.
Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї. Вони обидва сказали, що їхали на навчання, а не на війну проти України.
Після цього Україна оголосила, що готова віддати Північній Кореї її солдатів, якщо країна допоможе організувати обмін на українських бійців, яких утримує росія. Також український посол стверджував, що Київ готовий співпрацювати щодо цього з Південною Кореєю.