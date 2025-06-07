Помер Володимир Кравчук — поет, журналіст, колишній депутат Збаразької міської ради

Збаразька громада з глибоким сумом сприйняла звістку про смерть Володимира Ярославовича Кравчука — відомого поета, журналіста, колишнього депутата Збаразької міської ради, щирої, мудрої та доброї людини.

🖤 Міський голова Роман Полікровський висловив щирі співчуття рідним і близьким покійного:

«Глибоко сумую з приводу смерті колишнього депутата Збаразької міської ради, знаного талановитого поета, журналіста, чудової людини — Володимира Ярославовича Кравчука. Висловлюю щире співчуття його рідним та близьким. Розділяю з вами горе непоправної втрати. Нехай його поетична та світла душа спочиває в мирі, а Господь потішить серця рідних людей».

🕯 Володимир Ярославович залишив по собі глибокий слід у культурному та суспільному житті Збаража. Його вірші надихали, його журналістське слово було правдивим і точним, його громадська позиція — активною та відповідальною.

🙏 Вічна пам’ять. Співчуття родині. Нехай Господь дарує спокій його душі.