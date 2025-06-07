Історія та комфорт: Кременецький замок оновлює туристичну інфраструктуру

Одна з найвизначніших туристичних пам’яток Тернопільщини — Кременецький замок — продовжує змінюватися на краще. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник активно працює над покращенням умов для відвідувачів.

Нещодавно на території замку було встановлено біотуалети, що дозволить туристам комфортно проводити час, не відволікаючись на побутові незручності. У ключових зонах для відпочинку вже з’явилися нові зручні лавки з дерев’яного бруса — тепер можна насолоджуватись краєвидами старовинної фортеці та мальовничими околицями Кременця з максимальним комфортом.

Заповідник також розпочав оновлення інформаційних стендів. Вони міститимуть актуальну інформацію українською мовою та переклад англійською — для зручності іноземних туристів. Крім того, довкола місця паркування було оновлено дерев’яну огорожу, що покращило загальний вигляд локації та підвищило безпеку.

Усі ці зміни — частина довгострокової стратегії розвитку туристичної інфраструктури. Мета — зробити перебування на території замку приємнішим, безпечнішим та сучасним.

Адміністрація заповідника звертається до відвідувачів із проханням дотримуватись чистоти та порядку. Адже комфорт і краса простору залежать не лише від тих, хто його облаштовує, а й від культури поведінки самих гостей.

Кременецький замок продовжує змінюватися — для вас і заради вас.