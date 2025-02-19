На Тернопільщині викрили схему з підробкою рішень сільради для привласнення землі

Бучацька окружна прокуратура подала позови щодо повернення у комунальну власність двох земельних ділянок загальною площею 1,8641 га, які розташовані на території Монастириської міської ради Чортківського району Тернопільської області.

Як з’ясувало слідство, двоє громадян отримали ці землі у власність на підставі підроблених документів – фальшивих протоколів і рішень, сфальсифікованих головою та секретарем сільської ради. Такі дії суперечать нормам Земельного кодексу України та завдали значної шкоди державі в особі Монастириської міської ради.

З огляду на виявлені порушення прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути ділянки у комунальну власність. Районний суд уже відкрив провадження у цих справах.