«Я залишилась в Україні — поруч із тими, хто постраждав, як і ми»: історія Олени Мехедько

Олена Мехедько — мати восьми дітей, переселенка з Донеччини, колишня держслужбовиця і нині — майбутня швачка. Її історія — про вибір залишитися, про початок з нуля, про освіту як опору та силу людської витримки.

До повномасштабного вторгнення Олена жила у Волноваському районі Донецької області. Понад 27 років вона працювала на державній службі, виховувала велику сім’ю. Але війна змусила змінити все.

🛑 У березні 2022 року родина Мехедько покинула домівку і евакуювалася на Тернопільщину. Там, у статусі внутрішньо переміщеної особи, почалося нове життя.

«Я не поїхала за кордон, хоча мала таку можливість. Мені було важливо залишитися в Україні — поруч із тими, хто постраждав так само, як і ми», — ділиться пані Олена.

✂ Новий фах, нова впевненість

Сьогодні Олена — слухачка курсу «Швачка третього розряду», який реалізує «Школа-ательє» в межах програми «Спроможні та сильні», що впроваджується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Швейцарії.

«Я завжди звикла бути корисною людям — так мене вчила робота в держорганах. Після переїзду шукала нові можливості. І коли почула про “Школу-ательє”, вирішила: це мій шанс», — розповідає Олена.

Навчання триває вже третій місяць, і вона впевнено каже — це був правильний вибір. Опанування нової професії стало для неї не лише шляхом до самозайнятості, а й терапією, поверненням до себе.

📚 Освіта — це сімейна цінність

Особливою мотивацією для Олени стало те, що всі її восьмеро дітей зараз навчаються — кожен на своєму рівні. Мама подає особистий приклад: вчитись ніколи не пізно.

У «Школі-ательє» вона здобуває не тільки навички професії — відкриває для себе новий світ творчості й підтримки.

«У майстерні ми не лише навчаємось. Ми спілкуємось, підтримуємо одна одну, вчимося вірити в себе. Для мене це — шлях до внутрішнього відновлення», — каже вона.

🧵 Мрія — шити для громади

Попереду ще два місяці навчання, та Олена вже має план: долучитися до швейних ініціатив у громаді. Зокрема — у форматі соціального підприємництва, яке може об’єднати жінок, створити робочі місця й дати сенс.

🌱 Сила вибору

Історія Олени Мехедько — це нагадування про те, що кожна людина здатна змінювати своє життя, навіть у найважчі часи. Це — про рішучість почати нове, про вплив спільноти, і про те, як навчання може стати першим кроком до відновлення.

📌 Проєкт «Спроможні та сильні» підтримує внутрішньо переміщених жінок у їхньому прагненні до нових знань, професійної реалізації та соціальної інтеграції.

За інф. Громадська організація Креативний ХАБ Бережани. КХАББ