09:13 | 9.06.2025
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Війна 

Операція “ПАВУТИНА 2.0”: Українські сили знищили російський потяг із технікою

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Сили оборони півдня України завдали потужного удару по російській колоні техніки, знищивши залізничний локомотив та десятки одиниць військової техніки. Операцію вже називають «ПАВУТИНА 2.0».

У ранковому зведенні повідомляється про вражаючі втрати противника:

  • 1 залізничний локомотив;

  • 13 танків;

  • 7 артилерійських систем;

  • 103 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

  • 10 цистерн;

  • 1 зенітно-ракетний комплекс «Бук М3»;

  • 10 мотоциклів;

  • 1 засіб радіоелектронної боротьби;

  • 9 антен безпілотників;

  • 5 антен зв’язку;

  • 5 генераторів;

  • 4 склади боєприпасів;

  • 2 пункти зберігання паливно-мастильних матеріалів;

  • 1 місце зберігання матеріально-технічного забезпечення.

За інформацією російських джерел, атака була здійснена за допомогою FPV-дронів, які нібито запускались прямо з люків залізничних контейнерів, маскування яких імітувало перевезення зерна. Такий підхід став несподіванкою для ворога та дозволив завдати максимальної шкоди окупаційним військам.

Аналітики вже називають операцію новим рівнем української тактичної інноваційності, а в мережі шириться назва “ПАВУТИНА 2.0” — натяк на ретельно сплановану та влучну засідку, яка знищила значну частину ворожої логістики.

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