Операція “ПАВУТИНА 2.0”: Українські сили знищили російський потяг із технікою
Сили оборони півдня України завдали потужного удару по російській колоні техніки, знищивши залізничний локомотив та десятки одиниць військової техніки. Операцію вже називають «ПАВУТИНА 2.0».
У ранковому зведенні повідомляється про вражаючі втрати противника:
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1 залізничний локомотив;
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13 танків;
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7 артилерійських систем;
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103 одиниці автомобільної та броньованої техніки;
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10 цистерн;
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1 зенітно-ракетний комплекс «Бук М3»;
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10 мотоциклів;
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1 засіб радіоелектронної боротьби;
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9 антен безпілотників;
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5 антен зв’язку;
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5 генераторів;
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4 склади боєприпасів;
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2 пункти зберігання паливно-мастильних матеріалів;
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1 місце зберігання матеріально-технічного забезпечення.
За інформацією російських джерел, атака була здійснена за допомогою FPV-дронів, які нібито запускались прямо з люків залізничних контейнерів, маскування яких імітувало перевезення зерна. Такий підхід став несподіванкою для ворога та дозволив завдати максимальної шкоди окупаційним військам.
Аналітики вже називають операцію новим рівнем української тактичної інноваційності, а в мережі шириться назва “ПАВУТИНА 2.0” — натяк на ретельно сплановану та влучну засідку, яка знищила значну частину ворожої логістики.