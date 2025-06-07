П’яний, без прав і з хабарем: 42-річного тернополянина затримали за серію порушень

Порушення комендантської години, керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, ігнорування судового рішення та спроба дати хабар — саме такий набір порушень зафіксували поліцейські у Тернопільському районі.

У нічний час у селі Петриків інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив обмеження, встановлені на період комендантської години. Під час перевірки з’ясувалося, що 42-річний мешканець Тернополя має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Та на цьому порушення не закінчились: чоловік уже був позбавлений права керування транспортними засобами за подібне правопорушення.

Намагаючись уникнути відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар у розмірі 4000 гривень. Правоохоронці відмовилися від неправомірної вигоди та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення). Також на водія складено адміністративні матеріали.

За такі дії чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Розслідування триває.