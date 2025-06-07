Тернопіль під вогнем: росіяни атакували ключові підприємства міста
6 червня Тернопіль зазнав однієї з наймасштабніших повітряних атак з боку Російської Федерації. Внаслідок обстрілу крилатими ракетами «Калібр» та дронами-камікадзе типу «Шахед» постраждала промислова інфраструктура міста, зокрема об’єкти Групи компаній КУПАВА.
CEO компанії Тарас Винницький звернувся з офіційною заявою:
«Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки рф постраждали наші виробничі, складські та комерційні потужності. Це — боляче. Це — удари по українському бізнесу, який створює робочі місця, сплачує податки та щодня тримає економічний фронт.
Ми все відновимо. Ми все відбудуємо. Бо ми — на своїй землі.
Але найголовніше — наші співробітники в безпеці. Бо найцінніше — це людське життя.
Сьогодні всі наші зусилля спрямовані на відновлення і боротьбу з наслідками атаки.
Ми вдячні кожному, хто підтримав — словами, діями, вірою. Ваша підтримка — це наш тил.
Закликаємо:
▪️ підтримуйте Збройні Сили України — вони тримають небо над нашими головами;
▪️ підтримуйте українського виробника — купуйте українське, обирайте своє;
▪️ не дайте ворогу зламати нашу економіку — кожна гривня, витрачена на вітчизняне, — це цвях у труну агресора.
Ми вистоїмо. Ми працюємо. Ми — Україна. Разом — до перемоги 💛💙»
Під час цієї атаки пошкоджень зазнали виробничі приміщення, склади, комерційні об’єкти, а також житлова інфраструктура в окремих районах області. Спалахнули пожежі, ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед працівників КУПАВА немає — завдяки вчасним діям та системам безпеки.
Український бізнес продовжує тримати економічну лінію оборони — попри ракетні удари, постійні ризики та війну. Саме підприємства, які працюють, створюють робочі місця й тримають економіку, є надійним тилом країни.