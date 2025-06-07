Тернопіль під вогнем: росіяни атакували ключові підприємства міста

6 червня Тернопіль зазнав однієї з наймасштабніших повітряних атак з боку Російської Федерації. Внаслідок обстрілу крилатими ракетами «Калібр» та дронами-камікадзе типу «Шахед» постраждала промислова інфраструктура міста, зокрема об’єкти Групи компаній КУПАВА.

CEO компанії Тарас Винницький звернувся з офіційною заявою:

«Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки рф постраждали наші виробничі, складські та комерційні потужності. Це — боляче. Це — удари по українському бізнесу, який створює робочі місця, сплачує податки та щодня тримає економічний фронт.

Ми все відновимо. Ми все відбудуємо. Бо ми — на своїй землі.

Але найголовніше — наші співробітники в безпеці. Бо найцінніше — це людське життя.

Сьогодні всі наші зусилля спрямовані на відновлення і боротьбу з наслідками атаки.

Ми вдячні кожному, хто підтримав — словами, діями, вірою. Ваша підтримка — це наш тил.

Закликаємо:

▪️ підтримуйте Збройні Сили України — вони тримають небо над нашими головами;

▪️ підтримуйте українського виробника — купуйте українське, обирайте своє;

▪️ не дайте ворогу зламати нашу економіку — кожна гривня, витрачена на вітчизняне, — це цвях у труну агресора.

Ми вистоїмо. Ми працюємо. Ми — Україна. Разом — до перемоги 💛💙»

Під час цієї атаки пошкоджень зазнали виробничі приміщення, склади, комерційні об’єкти, а також житлова інфраструктура в окремих районах області. Спалахнули пожежі, ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед працівників КУПАВА немає — завдяки вчасним діям та системам безпеки.

Український бізнес продовжує тримати економічну лінію оборони — попри ракетні удари, постійні ризики та війну. Саме підприємства, які працюють, створюють робочі місця й тримають економіку, є надійним тилом країни.