На війні загинув Павло Доценко з Тернопільщини
У Борсуківській громаді повідомляють про загибель захисника із с.Борсуки – ДОЦЕНКА Павла Васильовича (28.02.1976).
Старший сержант, інспектор прикордонної служби 2 категорії – номер обслуги другого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини **** загинув 15 лютого 2025 року внаслідок розриву гранати.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого.
Його відданість службі та Батьківщині назавжди залишиться в нашій пам’яті.
Вічна слава і шана Герою.