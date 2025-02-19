На війні загинув Павло Доценко з Тернопільщини

У Борсуківській громаді повідомляють про загибель захисника із с.Борсуки – ДОЦЕНКА Павла Васильовича (28.02.1976).

Старший сержант, інспектор прикордонної служби 2 категорії – номер обслуги другого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини **** загинув 15 лютого 2025 року внаслідок розриву гранати.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого.

Його відданість службі та Батьківщині назавжди залишиться в нашій пам’яті.

Вічна слава і шана Герою.