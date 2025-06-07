ДНК підтвердила найстрашніше: на фронті загинув Мирослав Батицький з Тернопільщини

Після майже року невідомості, очікувань і надії, підтвердилася найстрашніша звістка: захищаючи Україну, загинув Мирослав Батицький — житель села Ридодуби, оператор-радіотелефоніст відділення розвідувального взводу. Повідомляють у Білобожницькій громаді.

З 29 червня 2024 року військовий вважався безвісти зниклим. Лише тепер, завдяки результатам ДНК-експертизи, стало відомо, що Мирослав загинув під час виконання бойового завдання. Йому було лише 30 років.

Мирослав народився 9 квітня 1994 року. Пішов боронити країну у важкий час і залишився вірним присязі до останнього подиху. Родина, друзі, односельчани й побратими пам’ятатимуть його як відважного, гідного й мужнього воїна.

Церемонія прощання відбудеться в середу, 11 червня. О 13:00 — зустріч тіла Героя в Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла в місті Чортків. Після цього траурний кортеж вирушить до рідного села Ридодуби.

Жителів сіл Білобожниця та Ридодуби просять вийти на центральну вулицю своїх сіл орієнтовно о 13:30, щоб гідно зустріти полеглого Захисника.

Чин похорону відбудеться у четвер, 12 червня. Час буде повідомлено додатково.

Щирі співчуття батькам, сестрам, родині та всім, хто знав Мирослава.

Україна втратила ще одного Героя.

Вічна памʼять. Слава Герою.