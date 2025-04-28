Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Юрій Вець з Тернопільщини

Вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність під час виконання бойового завдання 24 липня 2024 року в районі н.п. Костянтинівка Донецької області загинув солдат ВЕЦЬ ЮРІЙ ЙОСИПОВИЧ,1970 року народження, житель с. Ланівці Борщівської громади, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!