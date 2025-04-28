Вважався зниклим безвісти, а тепер на Щиті повертається додому Сергій Манулейко з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя нашого краянина… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 30 листопада 2024 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу н.п. Вознесенка Донецької області, загинув матрос МАНУЙЛЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1984 року народження, житель села Кудринці Мельнице-Подільської громади, який вважався зниклим безвісти, а тепер На Щиті повертається до рідної домівки.

Сьогодні, 28 квітня 2025 року, о 09:00 год від церкви Верховних Апостолів Петра і Павла місто Борщів кортеж із тілом загиблого воїна – Героя Мануйленка Сергія Володимировича вирушить в останню дорогу додому в село Кудринці. Зустріч нашого захисника відбудеться при в’їзді у селище Мельниця – Подільська біля каплички о 10:00 год. Чин похорону відбудеться у вівторок 29 квітня 2025 року о 12:00 год село Кудринці. Збір біля селищної ради об 11:00 год.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!