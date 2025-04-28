Зник 16-річний Дмитро Соколовський з Тернополя

🔴 УВАГА! Правоохоронці розшукують 16-річного хлопця! 🚨

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування жителя обласного центру – Соколовського Дмитра Володимировича, 2008 року народження.

25 квітня близько 14:00 неповнолітній вийшов із гуртожитку та досі не повернувся.

📌 Прикмети: зріст – 165 см, худорлявої статури, карі очі, фарбоване волосся, на лобі – шрам.

📌Був одягнений у чорну футболку та джинсові шорти.

🔴 Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного або маєте будь-яку інформацію про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102!