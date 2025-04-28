Зарубинський спиртовий завод на приватизацію: 27 одиниць техніки та 23,5 га землі в складі

Фонд держмайна оголосив проведення онлайн-аукціону з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод». Проведення аукціону відбудеться 1 травня в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі». Прийняття пропозицій потенційних інвесторів для участі в аукціоні триватиме до 30 квітня 20:00.

Початкова ціна за об’єкт приватизації – 162 178 259,39 грн без ПДВ.

Зарубинський спиртовий завод спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин. Підприємство працююче. Обсяг реалізації продукції (в тому числі експортної) за період 2022 – 2024 р.р. склав 1 290 455,0 тис грн, у тому числі експортної – 21 409,3 тис грн. Основною номенклатурою продукції є: спирт етиловий і інші спирти, денатуровані, будь-якої концентрації, включаючи ті, що використовуються як паливо або компонент для виробництва палива (біоетанол тощо).

Об’єкт приватизації включає в себе нерухоме майно та інфраструктуру (49 одиниць), 27 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки. Також на балансі підприємства перебуває 637 одиниць рухомого майна.

Загальна площа об’єкта приватизації – 27 256,9 м², об’єкти нерухомості розташовані на 4 земельних ділянках, загальною площею 23,5952 га.

Будівлі та споруди, що входять до складу єдиного майнового комплексу знаходяться за адресами: Тернопільська обл., Збаразький р-н, с. Зарубинці, вул. Заводська 1, 1 Д, 61.

На балансі підприємства також перебувають 4 об’єкта, що не підлягають приватизації (3 житлові будинки та газифікація с. Оприлівці).

Більше інформації про об’єкт приватизації можна дізнатися за посиланням: https://is.gd/AMtnDH