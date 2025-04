RIY Vancouver продає принти картин Івана Марчука та Олесі Гудими

«Митці-військовим» — це волонтерський проєкт, ініційований організацією RIY Vancouver, який об’єднує мистецтво та волонтерську діяльність на підтримку українських військових у їхньому героїчному опорі російській агресії. Мистецтво стає важливим інструментом допомоги, коли картини та твори мистецтва митців сприяють не лише духовній єдності та патріотизму, а й рятують життя на фронті.

В рамках цього проєкту два відомих художники — Іван Марчук та Олеся Гудима — передали принти своїх робіт на продаж, а всі кошти підуть на закупівлю тактичних аптечок і дронів для Збройних Сил України. Кожен внесок стає частиною великої справи — допомоги тим, хто сьогодні захищає Україну.

До цієї ініціативи активно долучилася українська художниця Олеся Гудима, яка передала принти своїх картин «Angel of Peace for Ukraine», «ReBirth», «Стояла я і слухала весну», “Mother’s dream”, «Angel of Peace X” та картиною «Літній мотив», а всі кошти, отримані від їх продажу, спрямовуються на закупівлю тактичних аптечок і дронів для ЗСУ. Її роботи стали частиною цієї волонтерської діяльності. Це приклад того, як мистецтво може не лише надихати, а й ставати важливим елементом допомоги на передовій.

Відомий український художник Іван Степанович Марчук також долучився до проєкту «Митці-військовим», коли волонтери запитали його: «Іван Степанович, допоможете?» — він одразу відповів: «Якщо це для хлопців із ЗСУ — то залюбки». Це була велика підтримка, адже митці, як Іван Марчук, не тільки дарують своє мистецтво, а й активно долучаються до справи допомоги Україні.

Посилка з Відня йшла дуже довго через страйк Canada Post, але врешті волонтери отримали принти картин та автографовані книги самого художника. Ці твори мистецтва стали частиною пакунків, що були відправлені на фронт, укомплектовані якісними аптечками, які рятують життя наших військових, що боронять Батьківщину від російського окупанта.

RIY Vancouver є частиною волонтерського руху SaveUkrainianSoldier, що почав свою діяльність у Ванкувері в березні 2022 року. З 2023 року ініціатива була розширена, і волонтери почали активно підтримувати українських військових через створення проєкту RIY Vancouver.

У квітні 2024 року організація запровадила можливість щомісячної підтримки, що дозволяє кожному долучитися до регулярної допомоги українським військовим. Це постійне залучення ресурсів допомагає зміцнювати армію та наближає перемогу.

Нещодавно волонтери організували успішний семінар разом із бізнес-спільнотою м. Ванкувера, UA HUB. Завдяки цьому заходу було зібрано кошти для закупівлі медичних засобів для ЗСУ. Ці засоби тактичної медицини були передані на фронт для 38, 43, 110 бригад, підрозділів НГУ та інших частин.

Звіти про доставку можна стежити за сторінкою Save Ukrainian Soldier. Волонтери висловлюють щиру подяку бізнес-спільноті м. Ванкувера за підтримку та всім учасникам семінару за активну участь у цьому благодійному заході.

Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям слава!