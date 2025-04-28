Трагічні вихідн на Тернопільщині: мототрощі та смертельне зіткнення

Упродовж 25–27 квітня працівники поліції Тернопільської області зареєстрували шість автопригод із потерпілими. На жаль, один чоловік від отриманих травм загинув ще до приїзду медиків.

Наразі причини порушень правил дорожнього руху, що призвели до аварій, встановлюють слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП у Тернопільській області.

🔹 Смертельна ДТП на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече

25 квітня між селом Яблунів та містом Копичинці не розминулися вантажівка та легковий автомобіль. За попередніми даними, водій DAEWOO LANOS виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з тягачем DAF із напівпричепом. Унаслідок удару 55-річний водій легковика загинув на місці.

🔹 Аварія з мотоциклістом у Кременецькому районі

Того ж дня бригада швидкої доправила до лікарні 19-річного жителя Кременецького району. Керуючи мотоциклом Lifan City R200, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся.

🔹 ДТП у Ланівцях

26 квітня близько 10-ї ранку на спецлінію поліції надійшло повідомлення про зіткнення вантажівки DAF та автомобіля Mazda в селі Ланівці. Водія Mazda госпіталізували.

🔹 Травмована неповнолітня в Товстому

27 квітня в селищі Товсте постраждала 15-річна дівчина. Керуючи мопедом Yiben, вона не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та перекинулася.

🔹 Жінка без шолома постраждала у ДТП на Бережанщині

Того ж вечора на дорозі Бережани–Вербів трапилася ще одна автопригода з мототранспортом VIPER V-125. Жінка, яка їхала без шолома, отримала численні травми й була госпіталізована до травматологічного відділення.

🔹 Аварія у Гусятині

Близько 23:00 у селищі Гусятин водій Mercedes E280 не дотримався безпечної дистанції й зіткнувся з Skoda Octavia. Внаслідок зіткнення водій та пасажир Skoda отримали травми та потребували медичної допомоги.

У всіх водіїв, причетних до ДТП, відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварій та винуватців встановлюють слідчі поліції.

👉 Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху не нехтувати правилами безпеки!

Джерело: ГУНП у Тернопільській області