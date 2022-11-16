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Загинув офіцер Герой Артем Приймак, який був прикладом, – Тернопільщина у скорботі

Redaktor 0 Views 1 коментар

На фронті загинув воїн 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Артем Приймак. 29-річний військовий був родом із Козівської громади Тернопільської області. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на Facebook-сторінці Козівської сільської ради.

14 листопада військовий мав виконати бойове завдання, яке виявилося для нього останнім, — йдеться у публікації.

“Загинув офіцер, який був прикладом для своїх бойових товаришів, не стало батька, чоловіка, сина, брата і друга… Ми всі маємо розуміти, що ціна нашої свободи, ціна нашого спокою — життя кращих синів та дочок нашої землі”, — написали в Козівській сільській раді.

Молодий офіцер захищав Україну з початку російської агресії — воював з 2014-го року на сході України.

One thought on “Загинув офіцер Герой Артем Приймак, який був прикладом, – Тернопільщина у скорботі

  • Марія
    17:49 | 16.11.2022 о 17:49
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    Вічна пам’ять Герою. Але це Козівська громада Стрийського (колишній Сколівський) району Львівської області, а не Тернопільської.

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