Загинув офіцер Герой Артем Приймак, який був прикладом, – Тернопільщина у скорботі

На фронті загинув воїн 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Артем Приймак. 29-річний військовий був родом із Козівської громади Тернопільської області. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Про це повідомили на Facebook-сторінці Козівської сільської ради.

14 листопада військовий мав виконати бойове завдання, яке виявилося для нього останнім, — йдеться у публікації.

“Загинув офіцер, який був прикладом для своїх бойових товаришів, не стало батька, чоловіка, сина, брата і друга… Ми всі маємо розуміти, що ціна нашої свободи, ціна нашого спокою — життя кращих синів та дочок нашої землі”, — написали в Козівській сільській раді.

Молодий офіцер захищав Україну з початку російської агресії — воював з 2014-го року на сході України.