Автоцивілка для юридичних осіб: чотири причини її оформити
Більшість підприємств у своїй роботі використовують транспортні засоби. Вони можуть доставляти вантажі, перевозити співробітників чи використовуватися фізичними особами, які є в штаті, але бути на балансі саме компанії. Такий варіант не виключає необхідності оформити автоцивілку для юридичної особи. Найкраще зробити це у компанії, яка швидко виплачує та є надійною. Серед таких – https://www.pzu.com.ua/individual/avto/osago.html. А придбати поліс саме у тих компаній, які пропонують хороші умови та здійснюють виплати у короткі терміни варто одразу з чотирьох причин.
Причина перша: можливість виклику представника страхової компанії
Якщо трапилася ДТП, можна викликати аварійного фахівця. Такий спеціаліст зможе значно зекономити час водія, адже:
- допоможе правильно оформити заяву чи європротокол на місці аварії;
- порадить, як можна уникнути штрафів;
- допоможе уникнути вилучення водійського посвідчення.
Для тих, хто вперше потрапив у ДТП, це може бути дуже навіть актуально, адже страхові виплати також залежать і від правильного оформлення документів.
Причина друга: отримання комплексного захисту
Автоцивілка для юридичних осіб допоможе уникнути фінансових втрат, якщо пошкоджений автомобіль чи завдано шкоди учасникам ДТП. Сума виплат може бути різною залежно від ситуації. Наприклад, у ПЗУ вона складає до 250 000 гривень на одного потерпілого або 1 мільйон 250 тисяч гривень на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.
Причина третя: швидкі терміни виплат
Страхові компанії встановлюють граничні терміни для розгляду заяв щодо страхового випадку – ДТП за участі автомобіля, що належить юридичній особі. Зазвичай вони становлять до 90 днів, але на практиці це відбувається швидше. Сама ж виплата здійснюється приблизно впродовж трьох днів після прийняття позитивного рішення щодо заяви страхувальника.
Причина четверта: додатковий захист
До автоцивілки також можна додатково оформити страхування відповідальності на транспорті. У такому поєднанні виплата за страховим випадком збільшиться до 2,5 мільйона гривень. Такі поліси також захищають і самого водія.