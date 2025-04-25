Автоцивілка для юридичних осіб: чотири причини її оформити

Більшість підприємств у своїй роботі використовують транспортні засоби. Вони можуть доставляти вантажі, перевозити співробітників чи використовуватися фізичними особами, які є в штаті, але бути на балансі саме компанії. Такий варіант не виключає необхідності оформити автоцивілку для юридичної особи. Найкраще зробити це у компанії, яка швидко виплачує та є надійною. Серед таких – https://www.pzu.com.ua/individual/avto/osago.html. А придбати поліс саме у тих компаній, які пропонують хороші умови та здійснюють виплати у короткі терміни варто одразу з чотирьох причин.

Причина перша: можливість виклику представника страхової компанії

Якщо трапилася ДТП, можна викликати аварійного фахівця. Такий спеціаліст зможе значно зекономити час водія, адже:

допоможе правильно оформити заяву чи європротокол на місці аварії;

порадить, як можна уникнути штрафів;

допоможе уникнути вилучення водійського посвідчення.

Для тих, хто вперше потрапив у ДТП, це може бути дуже навіть актуально, адже страхові виплати також залежать і від правильного оформлення документів.

Причина друга: отримання комплексного захисту

Автоцивілка для юридичних осіб допоможе уникнути фінансових втрат, якщо пошкоджений автомобіль чи завдано шкоди учасникам ДТП. Сума виплат може бути різною залежно від ситуації. Наприклад, у ПЗУ вона складає до 250 000 гривень на одного потерпілого або 1 мільйон 250 тисяч гривень на страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Причина третя: швидкі терміни виплат

Страхові компанії встановлюють граничні терміни для розгляду заяв щодо страхового випадку – ДТП за участі автомобіля, що належить юридичній особі. Зазвичай вони становлять до 90 днів, але на практиці це відбувається швидше. Сама ж виплата здійснюється приблизно впродовж трьох днів після прийняття позитивного рішення щодо заяви страхувальника.

Причина четверта: додатковий захист

До автоцивілки також можна додатково оформити страхування відповідальності на транспорті. У такому поєднанні виплата за страховим випадком збільшиться до 2,5 мільйона гривень. Такі поліси також захищають і самого водія.