Хвилина мовчання на честь Валентина КРУЛЕВСЬКОГО

Валентин КРУЛЕВСЬКИЙ був справжнім майстром своєї справи – будівельником, який зводив не лише будинки, а й фортифікаційні споруди на Луганщині. За свій професіоналізм отримав грамоту “Кращий будівельник” від Тернопільської міської ради.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, 46-річний чоловік без вагань став до лав захисників України. “Він був спокійним і добрим, найкращим татом і чоловіком”, – згадує дружина Світлана.

Стрілець 3-го стрілецького відділення загинув 17 травня 2023 року під час боїв поблизу Масютівки на Харківщині.

За мужність і самовідданість Валентин КРУЛЕВСЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися мама Марія Рудольфівна, дружина Світлана, син Антон та донька Софія, для яких він назавжди залишиться прикладом відданості родині та Батьківщині.