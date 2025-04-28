Діти ветеранів можуть отримати компенсацію за навчання: що потрібно знати

Як отримати компенсацію за навчання дітей ветеранів та ветеранок у закладах передвищої або вищої освіти

Діти ветеранів та ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти можуть отримати компенсацію.

Хто має право:

діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

діти ветеранів та ветеранок з інвалідністю внаслідок війни

діти учасників бойових дій

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин відповідно

діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності

Як отримати компенсацію від держави.

Для закладів освіти

Укласти договір з Мінветеранів про участь у проєкті.

Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію.

За відсутності інформації про відповідний статус студента в ЄДЕБО – внести її протягом трьох робочих днів після отримання документів про такий статус від студента.

Гарантувати, що державна допомога покриє всю вартість навчання на відповідний навчальний рік.

Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів.

Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу на оплату навчання.

Укладення договору з Мінветеранів

Ознайомитися з чинною редакцію Договору, що розміщений на вебсайті Мінветеранів

Заповнити заяву про приєднання

Підписати заяву про приєднання

Надіслати заяву про приєднання Мінветеранів.

Закликаємо заклади освіти активно долучатися до проєкту! Це не лише підтримка державної ініціативи, а й реальний внесок у майбутнє України — допомога дітям Захисників і Захисниць отримати гідну освіту, яка відкриє їм нові можливості.

Для дітей ветеранів й ветеранок

Порядок дій:

Перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до адміністрації закладу.

Подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус ( Свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ)

Отримати сповіщення про надання державної допомоги через застосунок Дія та протягом 20 календарних днів підтвердити сповіщення.

Очікувати інформування про відшкодування коштів. Кошти надійдуть відразу на рахунок закладу освіти.

Державна допомога надається разово у період дії експериментального проекту у 2024/25 або 2025/26 навчальному році.