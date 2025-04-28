16:47 | 28.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Діти ветеранів можуть отримати компенсацію за навчання: що потрібно знати

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Як отримати компенсацію за навчання дітей ветеранів та ветеранок у закладах передвищої або вищої освіти
🔸Діти ветеранів та ветеранок, які навчаються за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти можуть отримати компенсацію.
Хто має право:
▪ діти, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України
▪ діти ветеранів та ветеранок з інвалідністю внаслідок війни
▪ діти учасників бойових дій
▪ діти осіб, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин відповідно
▪ діти осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
▪ діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності
Як отримати компенсацію від держави.
🔸Для закладів освіти
1️⃣ Укласти договір з Мінветеранів про участь у проєкті.
2️⃣ Бути зареєстрованим у ЄДЕБО та мати чинну ліцензію.
3️⃣ За відсутності інформації про відповідний статус студента в ЄДЕБО – внести її протягом трьох робочих днів після отримання документів про такий статус від студента.
4️⃣ Гарантувати, що державна допомога покриє всю вартість навчання на відповідний навчальний рік.
5️⃣ Щомісяця до 1 числа звітувати Мінветеранів про використання бюджетних коштів.
6️⃣ Інформувати здобувачів освіти про можливість отримати державну допомогу на оплату навчання.
Укладення договору з Мінветеранів
1️⃣ Ознайомитися з чинною редакцію Договору, що розміщений на вебсайті Мінветеранів
2️⃣ Заповнити заяву про приєднання
3️⃣ Підписати заяву про приєднання
4️⃣ Надіслати заяву про приєднання Мінветеранів.
❗️Закликаємо заклади освіти активно долучатися до проєкту! Це не лише підтримка державної ініціативи, а й реальний внесок у майбутнє України — допомога дітям Захисників і Захисниць отримати гідну освіту, яка відкриє їм нові можливості.
🔸Для дітей ветеранів й ветеранок
Порядок дій:
1️⃣Перевірити, чи бере заклад освіти участь у проєкті, звернувшись до адміністрації закладу.
2️⃣Подати до закладу освіти документи, що підтверджують відповідний статус ( Свідоцтво про народження та витяг з ЄДРВВ)
3️⃣Отримати сповіщення про надання державної допомоги через застосунок Дія та протягом 20 календарних днів підтвердити сповіщення.
4️⃣Очікувати інформування про відшкодування коштів. Кошти надійдуть відразу на рахунок закладу освіти.
☝️Державна допомога надається разово у період дії експериментального проекту у 2024/25 або 2025/26 навчальному році.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *