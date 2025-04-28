Головку продовжили обов’язки до червня у справі про фальшиві декларації

Вищий антикорупційний суд продовжив до 24 червня строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у справі про недостовірне декларування.

Таке рішення 24 квітня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд відпустив Головка під особисте зобов’язання. На нього поклали такі обов’язки: прибувати за першою вимогою; не відлучатись за межі території Тернопільської області без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив продовжити дію цих обов’язків ще на два місяці. Суд їх продовжив і змінив обов’язок не відлучатись за межі території Тернопільської області на межі України.

«Клопотання задовольнити. Строк дії обов’язків продовжити до 24 червня 2025 року», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру у недостовірному декларуванні ексголові Тернопільської облради Головку. За версією слідства, він не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки належну своїй матері квартиру площею 201,9 кв. м, яку використовував разом із членами сім’ї, нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім’ї, а також кошти на банківському рахунку.