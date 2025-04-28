На війні загинув молодий захисник Володимир Марттнюк з Тернопільщини

Такий молоденький. Ще б жити і жити… Володя Мартинюк нещодавно закінчив Денисівську гімназію імені Іванни Блажкевич. Мав мрії, будував плани на майбутнє. Та коли почалась велика війна, став на захист рідної землі. І віддав за неї найцінніше – своє юне життя. Осиротіли без сина батьки, втратили онука дідусь із бабусею, у скорботі брат. Легких хмаринок тобі, Володю…

Сумна новина надійшла у село Денисів Купчинецької громади.

«Клята війна забирає найкращих. Володя Мартинюк не так давно закінчив наш навчальний заклад. Був розумним, кмітливим, добрим, товариським, допомагав молодшим, а також відчувалося, що спішив жити.

Обрав професію, мав багато планів і мрій. Але війна все перекреслила. Він узяв зброю, щоб захистити нашу країну.

Такий ще юний, йому ще жити та жити… Тепер він там, де немає ні болю, ні печалі. Дякуємо Тобі, наш ГЕРОЮ, ти віддав найцінніше – своє життя. Схиляємо голови перед його батьками, братчиком, бабусею і дідусем.

Царство Тобі небесне та легких хмаринок», – написали у Денисівській гімназії імені Іванни Блажкевич.