Трьом громадам на Тернопільщині ЦВК відмовило у призначенні перших виборів

Товстенська, Хоростківська та Зборівська об’єднані громади отримали відмову від ЦВК у призначенні перших виборів.

Всього Центральна виборча комісія вже 32-ом ОГ відмовила у призначенні перших виборів. Більшість з цих громад утворені на межі кількох районів або навколо міст обласного значення, що і стало причиною відмови ЦВК.

Позиція Комісії у цьому питанні, як і раніше , базується на особливому трактуванні діючих законів та Конституції України.

Нагадаємо, виходом з цієї ситуації може стати прийняття Парламентом законопроекту № 5520, який унормовує питання призначення перших виборів громад, що об’єднались у межах різних районів чи навколо міст обласного значення. Але у парламентській залі досі не знайшлося голосів для прийняття законопроекту, якого очікують близько 400 тисяч мешканців громад, що вже виявили бажання об’єднатися.