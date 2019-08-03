Сьогодні у Тернополі відбудеться творчий вечір Оксани Танасів на підтримку діток з інвалідністю

Сьогодні у Тернополі в рсеторані Водограй о 18 годині відбудеться творчий вечір Оксани Танасів / Оксi на підтримку діток з інвалідністю.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку проекту «Танцюю, як усі»

Оксі-автор 300 художніх творів, інсталяцій, ілюстрацій.

Учасник національних і міжнародних художніх ярмарків, галерейних виставок, творчих подій:

Market Art + Design Hampton, ArtExpo NYC, Art Santa Fe, сольних та групових виставок у Коннектикуті та Нью-Йорк.

Експериментатор у кількох стилях: нео-фолк, реалістичний, сюрреалістичний, поп-арт;

Засновник концептуальної колекції Dollar Art через яку художниця висвітлює погляд на соціальні, політичні та економічні світові події.

Експериментатор з багатьма техніками та багатьма матеріалами: масло, акрил, акварель, золотий та сріблястий лист, епоксид, кристали Swarovski®, тканина, колаж.

Художні твори Оксани представлено галереями Central Park Gallery (NYC), Marco Antonio Gallery (Padua, Italy), Flat Space Art (Лондон, Великобританія), Lesoleil (Ванкувер, Канада), X.po.zur Gallery (Вестпорт, CT).

Картини художниці виставлялися в Португальському музеі Casa Museu Medeiros e Almeida (Лісабон)

Оксана Танасів – художник Нью-Йоркського тижня моди кожного сезону з 2012 року. Виставки на Wall Street, Waldorf Astoria NYC, Times Square Manhattan, New Yorker Hotel etc

– Картини Оксани Танасів знаходяться у приватних колекціях колекторів Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Британії, Ірландії, Франції та інших країн та континентів.