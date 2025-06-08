Як сьогодні пише Bild, Україна здобула важливу перемогу в повітряному бою, що, без сумніву, увійде в історію: вперше в історії західний винищувач F-16 зумів збити російський Су-35. Цей бій відбувся над північним сходом України, де під час оборони Сумської області українські ВПС використали свої бойові літаки для нанесення точних ударів по російських позиціях не лише всередині країни, а й на території Курської області росіі. У відповідь на це росія направила в небо свій найсучасніший винищувач Су-35, покладаючи великі надії на здобуття переваги в повітрі та нейтралізацію українських літаків.

Однак пілот російського винищувача не знав, що його чекає пастка. Справа в тім, що р￼азом з американським F-16 у повітря піднявся шведський літак Saab 340 AEW&C, який здатний виявляти цілі на відстані 200–300 км від кордону. Цей літак передав точні координати для здійснення атаки.

Американський винищувач, використовуючи ракету AIM-120, знищив Су-35 на відстані 16 км від кордону Росії, в Курській області, неподалік міста Коренево. Пілот катапультувався. Українські винищувачі повернулися на базу без жодних втрат.

Канадський пілот і експерт з авіації Марк Брукс відзначив чудову координацію між західними системами озброєння:

«Суть справи не лише в F-16 — справжнім проривом стала шведська система AWACS, здатна виявляти російські літаки на сотні кілометрів і передавати точні координати для запуску ракет F-16 в реальному часі. Су-35 навіть не зміг зрозуміти, що його атакують».

Авіаційний канал Air Power також звернув увагу на важливість цього зіткнення західної та російської техніки, яке може мати довготривалі наслідки:

«Якщо ця інформація підтвердиться, це стане першим повітряним боєм за участю українського F-16. І що ще більш значуще — російський Су-35 був збитий версією F-16AM, яку багато хто вже вважав морально застарілою».

Цей момент став справжнім підтвердженням ефективності координації між країнами Західного альянсу і продемонстрував високий рівень технічного прогресу, що має вагомі стратегічні наслідки для майбутнього повітряного простору.

Якщо нейтралізувати російську авіацію, то це буде взагалі дуже важливим моментом у всій війні, це правда. Бо КАБи є івзагалі вся російська військова авіація є ￼дуже серйозною проблемою для наших військ. ￼￼На додачу до цього, якщо продовжиться знищення пускових систем Іскандер, то війна взагалі може вирівнятись. Сергій Наумович