Казка тернопільської дівчинки

Ромашка

Серед квітучої галявини росла самотня ромашка. У неї не було друзів, тому вона сумувала.

Одного разу прилетіла до неї те ж самотня бджілка збирати мед.

Привіт, бджілко! – сказала ромашка.

Привіт! Давай станемо друзями, – запропонувала комашка.

Якось ромашка дивилась на сонце, милувалася, як гарно виблискують його ласкаві промінчики. Аж раптом до неї прийшов хлопчик, який полюбляв рвати квіти і викидати їх. Ось простягнув руку до ромашки, та ще не встиг її зірвати, як відчув укус і сильний біль.

Це маленька подруга бджілка показала свою вірність та хоробрість. Та найважливіше те, що у неї добре серце і велика любов до друзів!

Хлопчик отримав хороший урок і вже ніколи більше не рвав квіточок, а лише милувався їхньою красою.

А ти захищаєш своїх друзів?

Вероніка Забрудська. Місто Тернопіль.