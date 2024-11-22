Оперативники Тернополя розшукали серійного злодія

Працівники карного розшуку Тернопільського РУП встановили, що місцевий мешканець причетний до скоєння чотирьох крадіжок на території обласного центру. Крадій обирав магазини однієї із торгових мереж. Він користався можливістю, коли поруч нікого не було: ховав товар під верхній одяг й виходив з приміщення.

Як правило, зловмисник викрадав різноманітний товар. Своїми протиправними діями чоловік завдав збитків на суму понад 14 000 гривень.

Перевіряється причетність 40-річного чоловіка до скоєння аналогічних злочинів на території міста.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.