Тернопільщина втратила захисника Миколу Николяка

06 листопада 2024 року, перебуваючи на лікуванні, від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання, помер старший солдат, уродженець села Солоне – НИКОЛЯК Микола Ярославович, 17.12.1993 року народження.

Герой-Захисник був прикладом та опорою для всієї своєї родини.

Чесний, впевнений, вірний… Він завжди був готовий допомогти людям!

Дякуємо нашому Захисникові за любов до рідної землі, за вірність українському народові.

Висловлюємо щирі співчуття родині Героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову в скорботі.

Світла пам‘ять і вічна слава Герою…

Панахида за померлим відбудеться сьогодні 07 листопада 2024 року о 18 годині в домі печалі на Микулинецькому кладовищі в м. Тернопіль, похорон завтра, 08 листопада 2024 року, на 11 годину.

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