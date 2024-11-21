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Графік відключень світла на Тернопільщині 22 листопада

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💡 У пʼятницю, 22 листопада на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

 

 ➡️06:00-09:00  4 черга

 ➡️07:00-10:00  5 черга

 ➡️09:00-12:00  6 черга

 ➡️10:00-13:00  1 черга

 ➡️12:00-15:00  2 черга

 ➡️13:00-16:00  3 черга

 ➡️15:00-18:00  4 черга

 ➡️16:00-19:00  5 черга

 ➡️19:00-22:00  1 черга

 

 

 

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