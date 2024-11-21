У Шумську за 50 копійком продавали нерухомість площею 181 кв.м.

У Шумську на Тернопільщині вартість гаражів на аукціоні зросла у 4 млн разів. Загальна площа нежитлових приміщень становить 181 м2, а стартова ціна була 50 копійок. Переможцем трираундового англійського аукціону став місцевий підприємець Ігор Ткачук. В Шумській міській раді пояснили ZAXID.NET, що цей аукціон повторний, тому були змушені поставити таку низьку вартість.

Аукціон з продажу пʼяти гаражів площею 181 м2, що розташовані на вул. Лесі Українки в Шумську і збудовані ще у 1975 році, відбувся 20 листопада. За даними Prozorro. Продажі, найбільший з гаражів має площу понад 55 м2, найменший – майже 10 м2. Початкова вартість комплексу будівель становила лише 50 копійок.

Головний спеціаліст відділу приватизації та оцінки держмайна Шумської громади Олександр Лінев’юк розповів, що аукціон відбувався вдруге. Першого разу заявлена ціна становила 1 грн, проте переможець аукціону відмовився підписувати угоду та платити за приміщення. За правилами повторних торгів початкову вартість зменшили удвічі – до 50 копійок.

Участь в англійському аукціоні взяли чотири учасники. Найнижчу початкову ставку розміром майже 8 тис. грн запропонував Андрій Прокопович, а найвищу – 777 тис. грн – Андрій Андрійчук. Після третього раунду підприємець Ігор Ткачук виграв аукціон з пропозицією 2 млн грн.

У міській раді також зазначили, що наразі очікують підписання угоди з переможцем аукціону і надходження грошей в міський бюджет. Частину грошей віддадуть на закупівлю необхідного обладнання для військових з громади, які зараз перебувають на фронті.