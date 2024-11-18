Вартість води у Тернополі може зрости до 70 грн. за кубометр

Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення у Тернополі можуть зрости до 70 гривень за кубометр води. Про це Суспільному розповів директор “Тернопільводоканалу” Володимир Кузьма.

За його словами, підприємство заборгувало 80 мільйонів гривень. У грудні цей борг може подвоїтися.

Тернополянин Сергій Перепелиця — пенсіонер. Чоловік також має інвалідність, майже вся пенсія, каже, іде на оплату комунальних послуг.

“Тяжко трохи, бо за квартиру приходиться багато платити. В тому числі от, наприклад, за холодну воду платіжка за місяць — 416 гривень. За газ, за світло — близько тисячі. Що з моєї пенсії лишається? В мене пенсія 2 752 гривні, тисячу на місяць я витрачаю на ліки, може трохи більше. Продукти також постійно дорожчають. Тяжко”, — сказав чоловік.

Тернополянка Ярослава Нич каже, не знає, як платитиме за комунальні послуги, якщо тарифи зростуть.

“Кожне подорожчання нам б’є по кишені, бо пенсія невелика. В першу чергу я плачу за комунальні, а що залишається — на прожиття. Я себе обмежую у всьому. Отримую пенсії 3 874 гривень. Зараз не така потреба, щоб тарифи підвищувати, тим більше в час війни”, — зазначила жінка.

Підняти тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення у Тернополі планують майже вдвічі. З 36 гривень до 70. Це зумовлено зростанням цін на електроенергію, розповів начальник планово-економічного відділу “Тернопільводоканалу” Володимир Водовіз.

“Ціна з 2021 року — кінця 2022, зросла більше, ніж на 50%. Якщо в тарифі вона складала 5 гривень 62 копійки, то зараз вартість понад 10 гривень. Паливно-мастильні матеріали в тарифі закладені на рівні 25-26 гривень, залежно від виду палива. Ціни зараз на заправках — від 50 до 60 гривень. Наприклад, реагенти для знезараження води зросли від 3 до 5 раз”, — розповів Володимир Водовіз.

За словами Володимира Водовоза, “Тернопільводоканал” у 2023 році недоотримав 90 мільйонів гривень, а у 2024 році це буде близько 140 мільйонів:

“Зараз тариф покриває 70% вартості послуг з водопостачання і водовідведення. У червні нацкомісія переглянула тарифи й встановила їх на економічно обґрунтованому рівні — 58 гривень 74 копійки. Та для населення є заборона застосування цього тарифу. Ми розрахували ці тарифи на 2025 рік. Це буде близько 70 гривень за кубометр води. Тобто це реальна вартість цих послуг”.

Оскільки підприємство впродовж двох останніх років не отримувало повного відшкодування за надані послуги, у них накопичився борг. Це майже 80 мільйонів гривень, розповів директор комунального підприємства “Тернопільводоканал” Володимир Кузьма.

“Ситуація ускладнюється, бо в структурі тарифу є значні витрати на обслуговування кредиту Світового банку, який ми спрямували на модернізацію наших об’єктів. Якщо в тарифі не передбачені кошти для обслуговування цього кредиту, то ми починаємо боргувати Міністерству фінансів, бо отримали субкредит. В загальному на кінець року очікуємо близько 140 мільйонів гривень, які не маємо з чого покривати”, — сказав Володимир Кузьма.

За інформацією, яку нам надали у водоканалі, кореспонденти Суспільного проаналізували тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в обласних центрах. У Тернополі вартість найвища серед західних регіонів – 36 гривень 70 копійок. Загалом по Україні найбільше за послуги з водопостачання та водовідведення платять споживачі запорізького облводоканалу — 65 гривень 56 копійок. Найнижчий тариф у Вінниці — 25 гривень 62 копійки.

Через економічно необґрунтовані тарифи та недофінансування галузі, водопровідно-каналізаційне господарство не може нормально функціонувати, зазначив президент Асоціації “Укрводоканалекологія” Дмитро Новицький.

“Ця проблема виникла у водоканалів ще до війни. Це зношення основних фондів. Вона складає в середньому 70-75%. На відновлення основних фондів потреба була ще до війни — приблизно 40 мільярдів євро. На сьогодні, у зв’язку з руйнуванням наших мереж і об’єктів, ця сума ще збільшиться”, — сказав президент Асоціації “Укрводоканалекологія”.