Загинув ще 1,5 роки тому, – Ангелом додому повертається Роман Заборовський з Тернопільщини

На війні загинув мешканець села Доброводи Збаразької громади – Романа Заборовського, 1975 р.н., повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦💔Стрілець-санітар мотопіхотного батальйону загинув під час виконання бойового завдання ще 25 квітня 2022 року поблизу населеного пункту Велика Комишуваха Ізюмського району Харківської області.

💔😢🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна з приводу непоправної втрати дорогої людини. Вічна слава Герою!

🚔🇺🇦Зустріч траурного кортежу відбудеться завтра, 22 листопада, у Сквері Героїв о 14 годині. Після молитви колона вирушить до рідної оселі соллата у селі Доброводи та до місцевої церкви Святої Великомучениці Параскеви П’ятниці, де відбудеться парастас.

✝️🇺🇦🙏Чин похорону – у суботу, 23 листопада, об 11 годині.

💔🇺🇦Просимо прийти на поминальні заходи і гідно вшанувати вірного захисника української гідності і свободи.