У Тернопільському національному педагогічному університеті змінився ректор.

Про це сьогодні, 30 жовтня, на загальних зборах трудового колективу заявив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький, повідомляють «Тернополяни».

Виконуючим обовʼязків ректора на період до 28 квітня 2025 року буде попередній ректор ТНПУ Володимир Кравець.

Нещодавно ректора педагогічного університету Богдана Буяка звільнили за рішенням кількох судів.

Розгляди апеляцій ще тривають.