“Потяг до життя” представили в Тернополі



Олена Мудра



Дякую за величезну пророблену роботу знімальної групи, за те, що ми побачили українську залізницю, як ще одну ланку спротиву російській агресії, за всіх врятованих діточок і людей, фільм обов’язково має побачити глядач за кордоном – дуже слушні порівняння про можливі руйнування в інших країнах і прийде розуміння, від якого жорстокого ворога захищають українці не тільки свою державу, а і інші.

Валентина Семеняк

я плакала і в ту мить спіймала себе на думці:”Цей фільм мають подивитися Всі! Честь і шана Вам, пані Галинко. Мені здається, що навіть Ви сама до кінця ще не Усвідомлюєте, яку ВЕЛИКУ СПРАВУ ЗРОБИЛИ” Дякую за величезну пророблену роботу знімальної групи, за те, що ми побачили українську залізницю, як ще одну ланку спротиву російській агресії, за всіх врятованих діточок і людей, фільм обов’язково має побачити глядач за кордоном – дуже слушні порівняння про можливі руйнування в інших країнах і прийде розуміння, від якого жорстокого ворога захищають українці не тільки свою державу, а і інші.я плакала і в ту мить спіймала себе на думці:”Цей фільм мають подивитися Всі! Честь і шана Вам, пані Галинко. Мені здається, що навіть Ви сама до кінця ще не Усвідомлюєте, яку ВЕЛИКУ СПРАВУ ЗРОБИЛИ”



Ірина Ханенко

Володя,це найкращий сценарій створений Людьми,благословенний Богом.За Андрія-велике дякую.Для мене це значимо дуже.Він дуже сильний по житті,просто потрібна підтримка після всього ,що він пережив.

Окрема подяка Ользі Коломийчук, котра створила затишну атмосферу для всіх учасників спецпоказу. Це може підтвердити Дядько Гриша з Херсону 🙂 І лише такі люди з величезним серцем як Олександра Лобода можуть організувати таку гранду.

Щира подяка всім хто створював і долучився.



Ну й трохи офіціозу. Це те, що не завжди читають в титрах:



«Потяг до життя» – це історія боротьби, відданості та героїзму українських залізничників, яку світ ще не бачив. У яку світ повірив і підтримав, насамперед завдяки тим, хто потрапив в об’єктив камери.



Фільм вироблено кінокомпанією KALYNA FILM у партнерстві з Благодійним Фондом “Слава Україні”.



Справжні історії справжніх людей із 14 листопада в усіх кінотеатрах України.



Частина коштів від прокату фільму буде перерахована дітям і родинам загиблих залізничників.



Трейлер фільму “Потяг до життя” на сайті дистриб’ютора:



https://ufd.ua/index.php?route=product/product&product_id=799





Сторінки фільму в соцмережах:



https://www.instagram.com/lifetrain_film



https://www.facebook.com/LifeTrain.film/





Генеральний партнер – KredoBank



Офіційний партнер – Дарниця



Партнер MOL’FAR – чай чистої душі



Партнер – Bolt



Водний партнер артезіанська вода Avalon – збалансований склад та чистий джерельний смак



Медіапартнер – MEGOGO



Інформаційні партнери:



АТ «Укрзалізниця»



«Європейська Бізнес Асоціація»



Юридичний партнер – LCF



Офіційний дистрибʼютор – UFD Ну й трохи офіціозу. Це те, що не завжди читають в титрах:«Потяг до життя» – це історія боротьби, відданості та героїзму українських залізничників, яку світ ще не бачив. У яку світ повірив і підтримав, насамперед завдяки тим, хто потрапив в об’єктив камери.Фільм вироблено кінокомпанією KALYNA FILM у партнерстві з Благодійним Фондом “Слава Україні”.Справжні історії справжніх людей із 14 листопада в усіх кінотеатрах України.Частина коштів від прокату фільму буде перерахована дітям і родинам загиблих залізничників.Трейлер фільму “Потяг до життя” на сайті дистриб’ютора:Сторінки фільму в соцмережах:Генеральний партнер – KredoBankОфіційний партнер – ДарницяПартнер MOL’FAR – чай чистої душіПартнер – BoltВодний партнер артезіанська вода Avalon – збалансований склад та чистий джерельний смакМедіапартнер – MEGOGOІнформаційні партнери:АТ «Укрзалізниця»«Європейська Бізнес Асоціація»Юридичний партнер – LCFОфіційний дистрибʼютор – UFD

Такого кайфу, гордості і сліз в мене давно не було. Це потрібно особливо зараз, і особливо для іноземної публіки. Дитина в захваті і трепеті перебувала весь вечір.Василь ХанасПотужний документальний фільм, таке враження, що все знято в режимі реального часу. Неперевершений закадровий голос Римми Зюбіної