“Потяг до життя” представили в Тернополі
Спецпоказ документального фільму “Потяг до життя” відбувся у Тернополі. Ця стрічка розповідає про героїчні вчинки залізничників, які з перших днів повномасштабної війни всіма можливими силами допомагали населенню та військовим. Картина знята на основі свідчень понад 60 працівників “Укрзалізниці” з різних регіонів країни.
Режисер Олександр Тіменко опрацював понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Усе, що відбувалося, описують очевидці. Розповідями про свій досвід поїздок «Укрзалізницею» під час війни також діляться експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, голлівудський актор Орландо Блум та футболіст Андрій Шевченко. Спецпокази фільму розпочали з Тернопільщини – батьківщини продюсерки та авторки сценарію стрічки Галини Храпко, яка приїхала на спецпоказ.
“Я дуже приємно зворушена насамперед земляками, тому що я не очікувала, що будуть майже заповнені дві глядацькі зали. Це дуже приємно. Я вже навіть не знаю, скільки десятків разів я бачила цей фільм, але щоразу, як заново. І коли я сиділа поміж глядачів, мені було дуже цікаво спостерігати за їх реакцією. І ось коли я помічала ці сльози, вдихи, видихи і десь місцями сміх – мене дуже це вразило. Я дуже задоволена. Не шкодую ні на краплю, що тур ми почали саме з Тернополя, – каже вона у коментарі журналісту видання “Терен“.
Із початком повномасштабної війни “Укрзалізниця” стала єдиним транспортним сполученням, яке безперебійно працювало. У фільмі розказали про те, як у перші дні відбувалася евакуація з-під обстрілів, про створення медичних вагонів, небезпечні завдання, трагічні історії персоналу залізниці та постраждалих від війни.
Десь плакав… Багато речей впізнавав, багато людей впізнавав, багато тенденцій бачив. Дуже сильний фільм. Окремо хочу відзначити, я подивований Андрієм Шевченком, в хорошому розумінні. Я захоплений від всіх героїв, від всього, але мене в цьому фільмі найбільше здивував саме Андрій, – ділиться враженнями голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас у коментарі цьому ж порталу.
Своїми враженнями поділились інші глядачі:
Ольга Спільніченко : Дякую за неймовірну атмосферу на презентації фільму, за емоції, які виплескувались мимоволі у кожного. Фільм важливий в контексті живої історії.
Варто показувати і за кордоном, і в Україні. Щоб знали, щоб пам’ятали, щоб любили і ненавиділи, щоб чітко розуміли звідки на нашу землю прийшли зло.
Ярина Жукорська :
А слів просто немає
Людина – найстрашніша істота на землі.
І людина – найчуйніша істота на землі, здатна ризикувати своїм життям заради інших.
Одна і та сама людина.
Це завжди лише питання вибору.
Після перегляду фільму хотілося одного – підійти з тими заплаканими очима, обійняти продюсерку та сценаристку Khrapko Halyna і сказати «дякую».
І у той момент розумієш, що слова не передають і сотої частини відчуттів.
Слова – це лише слова.
Матимете можливість – не пропустіть.
Кожна секунда перегляду варта, цінна, до найглибших закутків серця.
Наталя Шоломейчук
Це було супер, супер, супер. Цей фільм має побачити кожен.
Olena Bednarska
Такого кайфу, гордості і сліз в мене давно не було. Це потрібно особливо зараз, і особливо для іноземної публіки. Дитина в захваті і трепеті перебувала весь вечір.
Василь Ханас
Потужний документальний фільм, таке враження, що все знято в режимі реального часу. Неперевершений закадровий голос Римми Зюбіної
Олена Мудра
Дякую за величезну пророблену роботу знімальної групи, за те, що ми побачили українську залізницю, як ще одну ланку спротиву російській агресії, за всіх врятованих діточок і людей, фільм обов’язково має побачити глядач за кордоном – дуже слушні порівняння про можливі руйнування в інших країнах і прийде розуміння, від якого жорстокого ворога захищають українці не тільки свою державу, а і інші.
Валентина Семеняк
я плакала і в ту мить спіймала себе на думці:”Цей фільм мають подивитися Всі! Честь і шана Вам, пані Галинко. Мені здається, що навіть Ви сама до кінця ще не Усвідомлюєте, яку ВЕЛИКУ СПРАВУ ЗРОБИЛИ”
Ірина Ханенко
Володя,це найкращий сценарій створений Людьми,благословенний Богом.За Андрія-велике дякую.Для мене це значимо дуже.Він дуже сильний по житті,просто потрібна підтримка після всього ,що він пережив.
Окрема подяка Ользі Коломийчук, котра створила затишну атмосферу для всіх учасників спецпоказу. Це може підтвердити Дядько Гриша з Херсону 🙂 І лише такі люди з величезним серцем як Олександра Лобода можуть організувати таку гранду.
Щира подяка всім хто створював і долучився.
Ну й трохи офіціозу. Це те, що не завжди читають в титрах:
«Потяг до життя» – це історія боротьби, відданості та героїзму українських залізничників, яку світ ще не бачив. У яку світ повірив і підтримав, насамперед завдяки тим, хто потрапив в об’єктив камери.
Фільм вироблено кінокомпанією KALYNA FILM у партнерстві з Благодійним Фондом “Слава Україні”.
Справжні історії справжніх людей із 14 листопада в усіх кінотеатрах України.
Частина коштів від прокату фільму буде перерахована дітям і родинам загиблих залізничників.
Трейлер фільму “Потяг до життя” на сайті дистриб’ютора:
https://ufd.ua/index.php?route=product/product&product_id=799
Сторінки фільму в соцмережах:
https://www.instagram.com/lifetrain_film
https://www.facebook.com/LifeTrain.film/
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