В організації незаконного переправленнячерез кордон «ухилянтів» підозрюють 2 осіб на Тернопільщині

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру тернополянину та жителю Тернопільського району в організації незаконногопереправлення 6 осіб через державний кордон України, сприянню їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно (ч.ч. 1, 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємці, маючи ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, підшуковували військовозобов’язаних, бажаючих виїхати за межі України. Маючи їх особисті дані, вони у січні- квітні 2023 року внесли недостовірну інформацію до системи «Шлях» про водіїв вантажних автомобілів, які нібито перебували з ними в трудових відносинах. За їхнього сприяння 6 водіїв вантажівок на власних авто перетнули державний кордон та не повернулисяназад в Україну.

Одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави у понад 240 тис грн, іншому– вирішується питання про його обрання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.